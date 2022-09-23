Октябрь принесет счастливые перемены в жизни трем знакам Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых октябрь станет периодом счастливых перемен.

Об этом сообщает Sante Plus.

Лев

На профессиональном уровне Львы смогут добиться в октябре больших успехов, проявив педагогичность и элегантность в делах. Все задачи будут выполняться легко, а цели будут достигаться. Планеты окажут поддержку для защиты бизнеса.

Львы смогут подписать выгодный контракт, увеличить свой доход и получить повышение. В личной сфере Львы смогут снять напряжение и обрести гармонию.

Дева

Сфера личных отношений выйдет на первый план и именно тут октябрь принесет счастье. Пары смогут больше времени уделить друг другу и наладить баланс между отношениями и внешним миром.

Короткий отпуск поможет снова разжечь пламя любви. А одинокие Девы станут более привлекательными и обаятельными для противоположного пола. В профессиональной сфере все войдет в состояния покоя и успешности.

Стрелец

Октябрь станет для Стрельцов периодом удачи на всех направлениях. В работе появится возможность продемонстрировать многочисленные таланты и достичь новых высот. В отношениях с коллегами появится гибкость и гармония. Возможны прибавки к зарплате.

На личном фронте Стрельцы смогут спроецировать себя в будущее и реализовать давнюю мечту. Будьте при этом осторожны с финансами.