Олимпиада: украинский спортсмен ответил на английском языке на заданный на русском вопрос

Необычный инцидент произошел во время общения с журналистами на Олимпиаде в Пекине. Представители СМИ спросили у Шмуратко, какой язык он предпочитает в беседе.

Иван Шмуратко, украинский фигурист, который выступает в мужском одиночном катании на Олимпиаде на английском языке ответил на вопросы, которые ему задавали по-русски.

Об этом сообщает matchtv.ru

Необычный инцидент произошел во время общения с журналистами на Олимпиаде в Пекине. Представители СМИ спросили у Шмуратко, какой язык он предпочитает в беседе. Спортсмен ответил, что будет говорить по-английски.

Когда корреспондент «Матч ТВ» задал ему вопрос на русском языке, спортсмен заговорил на английском. На прямой вопрос относительно рекомендаций общения на русском языке, фигурист на английском ответил фразой: «Всё, что я могу — это делать мою работу здесь».

По данным источника, украинским спортсменам в Пекине не рекомендовано совместные фото с представителями России и воздержаться от русскоязычных интервью.

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