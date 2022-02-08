Опасны в гневе: названы знаки Зодиака, которые способны на любую месть

Некоторые люди отличаются особой импульсивностью и не умеют сдерживать эмоций. Они могут быть опасными в гневе и совершать поступки, о которых потом будут жалеть.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые способны на любую месть. Узнайте, кто попал в список.

Об этом пишет Обозреватель.

Близнецы

Уроженцы этого знака отличаются «взрывоопасным» характером. Они могут легко устроить скандал и умеют иссккустно манипулировать и лгать. Им нравится скрывать свои намерения даже от близких людей. В гневе они могут причинять боль тем, кого любят.

Скорпион

Представители этого знака часто кажутся неприступными и холодными. Они могут проявить грубость, если им скажут что-то не так, и затаить обиду. Скорпионы очень эмоциональны и способны отомстить тому, кто задел их личные границы.

Рыбы

Рожденные под этим знаком — нерешительные люди. Они живут в своем мире грез, который часто оторван от реальности. Рыбы склонны много фантазировать и сами верят в придуманное без какого-либо сомнения. В гневе они опасны тем, что совершенно не думают, что делают. Рыбы могут совершать поступки, за которые потом будет стыдно.

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