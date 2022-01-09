Опрос: Большинство людей поддерживает жесткие ограничения для невакцинированных

Опрос, проведенный Менахемом Лазаром, директором Panels Politics, показывает, что почти 61 процент лидеров мнений поддерживают политику, представленную президентом Франции Эммануэлем Макроном, по ограничению доступа тех, кто не был вакцинирован, к деятельности и общественной жизни. Только 39 процентов выступают против такого шага.
Об этом сообщает 7 канал
По словам редактора опроса, поддержка введения ограничений возрастает по мере увеличения возраста, образования и уровня доходов респондентов. Так, например, 70 процентов респондентов в возрасте 60 лет и старше поддерживают ограничения — по сравнению с 42 процентами молодежи до 29 лет, 50 процентами в возрастной группе 44-30 лет и 62 процентами в возрастной группе 59-45 лет.
Около двух третей лиц с академическим образованием поддерживают ограничения, по сравнению с 58 процентами с высшим образованием и 41 процентом со средним образованием. Ограничения поддерживают 68 процентов тех, чей семейный доход выше среднего.
Ранее Курсор сообщал, что во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 870 авто.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.