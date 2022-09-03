«Ось катастроф»: астролог назвала самые опасные числа сентября

Эксперт говорит, что с 4 по 7 сентября Марс будет в фазе, приносящей разрушения.

Известный украинский астролог Валентина Виттрок дала прогноз на сентябрь. Так, по ее мнению, наиболее опасными датами в начале месяца будут 4, 5, 6 и 7 сентября. В эти даты возможны катастрофы.

Об этом пишет УНИАН.

«4-7 ентября Марс становится на ось катастроф. Луна транзитом идёт по Козерогу, проходя соединение с Плутоном в 27-ом градусе. Рождённым 17-го января взгрустнется… Марс соединяется со зловещей звездой Альдебаран (глаз Быка) на оси катастроф.

Вспоминая историю, такое соединение «принесло» пожар собора Парижской Богоматери. На этой же оси катастроф Марс проявит себя ещё в декабре 2023-го, соединяясь со звездой Антарес (сердце Скорпиона)», — написала в своем Facebook-блоге Виттрок.

Кроме того, ранее астрологи предупредили, что сентябрьское полнолуние, которое попадает на субботу, 10 сентября, может негативно отразиться на здоровье и самочувствии людей. Астрологи также утверждают, что Раки, Овны, Близнецы и Скорпионы в этот день будут поддаваться негативному влиянию. У них могут быть конфликты с близкими, ссоры на работе, эмоциональные всплески.