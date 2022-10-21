Отдых в семейном кругу или денежные проблемы: гороскоп на выходные 22-23 октября

Водолеев ждут денежные проблемы, возникнут вопросы, которые нужно будет срочно решить. Львы проведут время в кругу семьи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 22-23 октября. Узнайте, что ждет вас.

Об этом пишет AstroOboz.

Овен

Займитесь спортом, загрузите себя физически. Ведь вам нужно как-то отпустить накопившееся в последнее время напряжение, потому что вы из-за этого находитесь в каком-то ступоре и не можете принять никаких решений.

Телец

Хоть снаружи вы и производите впечатление довольно спокойного и умеренного человека, но на эти выходные вдруг может проснуться желание пуститься во все тяжкие.

Близнецы

У вас появляется больше свободного времени, поэтому есть возможность его продуктивно использовать. Например, научиться полезным и приятным вещам, встречаться с позитивными людьми и заниматься творчеством.

Рак

Повышается ваша чувствительность и эмпатия, вам захочется стать меценатами и благотворителями. В общем, будет возможность помогать другим. Главное – помогать действительно тем, кто в этом нуждается.

Лев

Лучше всего вообще выключить все средства связи и провести эти выходные с родными, детьми, в тишине и приятных занятиях, полностью отдаваясь этому релаксу и не отвлекаясь ни на что.

Дева

Будет возможность уехать куда-нибудь отдыхать, хоть на пару дней, чтобы немного разнообразить свой досуг. Не сомневайтесь, вам сейчас очень нужно сменить обстановку.

Весы

Вы сейчас должны быть впереди всех, как-то выделяться, проявлять свои лучшие качества, даже соревноваться, так что сейчас наступает хороший период для того, чтобы побороться в разных конкурсах и соревнованиях.

Скорпион

Вы вовсю стремитесь к улучшению своей жизни, и в эти выходные вы своими действиями приближаете это прекрасное время, когда у вас все устроится настолько, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, спокойными, реализованными и богатыми.

Стрелец

Отдохнуть вам так и не удастся, поскольку эти выходные будут богаты на важные события, причем, их будет несколько, да еще и территориально в разных местах, поэтому вам приходится успевать и выкладываться по полной.

Козерог

Ощущение свободы, которое накроет вас в эти выходные, провоцирует на довольно смелые, но странные поступки. Впрочем, если вам станет от этого легче, то почему бы и не отважиться, главное, чтобы все ваши поступки были законными.

Водолей

Денежные вопросы, остро возникающие в этот период, вы пытаетесь в эти выходные как-то решить, например, срочно заработать какие-то деньги или хотя бы одолжить, чтобы срочно заткнуть финансовые дыры.

Рыбы

Вы сейчас очень активные и целеустремленные, хочется бурной деятельности настолько, что вас потянет на работу, вы с удовольствием нагружаете себя разными делами, чтобы в голову разные сомнения не лезли.