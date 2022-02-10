Отрицательные черты каждого знака Зодиака, которые мешают им обрести счастье

А вы готовы признать свои ошибки и научиться бороться с недостатками?

Овен

Хотя Овен — один из самых романтичных знаков, который часто идеализирует любовь, он слишком нетерпелив. Вам свойственна импульсивность и стремление показать сразу многогранность своей натуры и глубину чувств. Именно такое давление на партнера часто становится причиной его потери. Развивайте в себе чувство меры, чтобы быть успешнее в отношениях.

Телец

Тельцам свойственно сдаваться. Если представители знака Зодиака обожгутся в отношениях, в следующий раз они могут стать слишком мнительными. Именно осторожность и холодность по отношению к партнеру может отбить у него желание развивать отношения. Оставьте прошлое в прошлом.

Близнецы

Вы обожаете общаться, социально активны, любите быть в центре внимания, обрастать друзьями, знакомыми. Но такая «жажда» всего и сразу может негативно повлиять на отношения с половинкой, ведь счастье любит тишину. Устраивайте порой тихие домашние вечера вдвоем вместо шумных вечеринок.

Рак

Ракам более всего не нравится чувство дискомфорта и опасности. Такая осторожность часто мешает вам рисковать. Таким образом можно упустить шанс обрести отношения. Если вы не будете решительнее, не отважитесь впустить нового человека в вашу жизнь, так и будете сидеть в своем панцире, наблюдая, как счастье проходит мимо.

Лев

Вы всегда знаете чего хотите и с легкостью достигаете поставленных целей. Но такая самоуверенность может сыграть с вами злую шутку, когда речь идет о любви. Вы либо думаете, что вам никто не нужен, либо желаете идеального принца (принцессу). А что больше всего сдерживает вас от отношений, то это гордость.

Дева

Вы кажетесь окружению собранной и организованной, но на самом деле в вашей голове часто царит хаос. Конечно, у Девы есть возможность найти настоящую любовь, и сперва нужно успокоить голоса в своей голове. Не зацикливайтесь на том, что вы не можете контролировать ситуацию — просто влюбитесь и идите вперед!

Весы

Вы всегда хотите, чтобы все вокруг были счастливыми, а вокруг вас царила гармония. В отношениях стремитесь искренне выражать свои чувства, но иногда превращаетесь в хамелеона, который постоянно пытается адаптироваться к определенной ситуации. В поисках любви вам мешает эта нерешительность — прислушайтесь к себе, и позвольте делать то, чего хотите.

Скорпион

Скорпионы часто предпочитают одиночество, игнорируя отношения. Ведь вы считаете, что они мешают сосредоточенности. Но на самом деле глубоко в душе вы мечтаете о любви. Чтобы обрести истинные чувства, научитесь разделять свою жизнь с кем-то.

Стрелец

Стрельцы очень любят авантюры и могут показаться легкомысленными. Вы любите путешествия, новые впечатления, но в отношениях не всегда все вновь. Приходится иногда погружаться в рутину. Чтобы впустить кого-то в свою жизнь, вам стоит перестать устраивать побеги, когда на пороге замаячили первые проблемы.

Козерог

Вы привыкли планировать свою жизнь заранее, вам важно знать, где начинается и заканчивается ваш путь, с кем вы разделите свои ценности и цели. Тактика — это хорошо, особенно в длительных отношениях. Но в самом начале чрезмерная серьезность может помешать. Позвольте себе отпустить ситуацию, влюбиться по уши, и даже — наделать глупостей!

Водолей

Ваша щедрость одновременно и плюс и минус. Когда вы постоянно отдаете все людям, рискуете остаться ни с чем. Тем более, недостойный партнер может с легкостью высосать из Водолея все соки. Научитесь наконец-то говорить «нет» и дайте себе шанс на счастье!

Рыбы

Вы — самые отчаянные мечтатели из всех знаков Зодиака. Уже с первого свидания вам свойственно планировать сценарий отношений и чуть ли не выбирать цветы для свадебного букета. Погружаясь в мечты, вы рискуете упустить настоящую любовь. А ведь можно просто насладиться моментом и пожить настоящим.