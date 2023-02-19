Овнам — разбитое корыто, Львам — ангел-хранитель: гороскоп Таро на 20-26 февраля

Не для всех знаков Зодиака эта неделя будет благоприятной. Но не стоит опускать руки!

Эксперты в сфере эзотерики составили прогноз для всех знаков Зодиака по картам Таро. Узнайте, что ждет именно вас на следующей неделе и какую подсказку вам дадут карты.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Вам выпала карта «Колесница», символизирующая ускорение. То есть вам ни в коем случае нельзя медлить, иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта.

Телец

Карта «Суд» говорит о том, что вы наконец можете решить какую-то проблему, которая не давала вам покоя. Это может быть завершение проекта, расставание с токсичным партнером или другое.

Близнецы

Уже на следующей неделе вы можете оставить все свои тревоги позади. Вам стоит обрести гармонию внутри себя. Только потом вы достигнете невероятного успеха.

Рак

Прежде чем что-то сделать, вам стоит очень хорошо подумать. Одно неверное движение и все… Вы можете допустить серьезную ошибку, которая будет стоить вам работы и даже друзей.

Лев

Всю неделю Львам будет помогать их ангел-хранитель, который осветит им путь к успеху. Также вам выпала карта «Влюбленные», обозначающая, что вы можете решить свою любовную драму. Не отступайте от своих планов.

Дева

Вам выпала карта «Смерть», однако она совсем не о том, что вы можете потерять близкого человека. Эта карта говорит, что вам пора избавиться от прошлых установок и начать жить заново и более свободно.

Весы

В начале недели в вашей жизни могут возникнуть непредвиденные перемены, которые заставят вас понервничать. Однако ближе к концу вы сможете расслабиться и насладиться жизнью сполна.

Скорпион

Вам удастся подтянуть все «хвосты», если вы не будете медлить. Расставьте приоритеты и действуйте строго по плану. Карты сулят вам успех, если вы будете вовлечены в процесс.

Стрелец

Вам предстоит бороться с соблазнами. Действуйте осторожно и не принимайте опрометчивых решений, иначе судьба больно ударит вас по голове.

Козерог

К завершению подходит очередной этап вашей жизни. Пришло время перелистнуть эту страницу и начать новую. У вас уже есть определенный опыт, который позволит вам не допустить тех же ошибок.

Водолей

Вас ждут позитивные изменения как в личной жизни, так и в финансовом плане. Эзотерики рекомендуют вам с благодарностью их принимать и учиться жить по-новому.

Рыбы

Вы можете получить новые возможности для реализации своих желаний. Не стоит долго думать, лучше берите и делайте все сразу.