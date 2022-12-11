Перемены и судьбоносные встречи: названы счастливчики следующей недели по знаку Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить вторую половинку и привлечь желаемые перемены в жизнь на следующей неделе – в период с 12 до 18 декабря.

Об этом пишет Слова и фразы.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками людей будет сопровождать удача.

Знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь

В указанный период в жизни Близнецов может появиться человек, связанный с ними кармой. Представителям данного знака захочется внести перемены в личную жизнь, они будут настроены на новые знакомства и встречи. Астрологи рекомендуют быть смелее в поисках, но и не бросаться на первого встречного.

С головой окунутся в атмосферу веселья на следующей неделе смогут Скорпионы. Люди будут к ним тянуться, что сулит новыми приятными встречами и знакомствами. Близкие помогут Скорпионам не вспоминать о проблемах, что подарит им хорошее настроение и уверенность в себе.

Обрести настоящую любовь в указанный период могут Стрельцы. И в этом им поможет внутренний голос. Астрологи советуют Стрельцам почаще к нему прислушиваться и не бояться перемен, которые грядут. Неодиноким представителям данного знака лучше всего провести как можно больше времени с любимыми.