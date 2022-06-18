Питание по знаку Зодиака: как сохранить красоту и молодость

Астрологи рассказали, какая еда лучше всего подходит каждому Знаку Зодиака и что вам просто необходимо включить в свой рацион.

Правильное питание — это важный аспект здоровой жизни, крепкого биополя.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овны — это крайне активные люди. Если они едят мясо, то им можно добавлять его в рацион каждый день. Если не едят, то нужно сфокусироваться на добавлении в рацион каш — особенно таких, как гречневая, овсяная. Овнам нужно потреблять хотя бы обязательный минимум калорий.

Телец

Для Тельцов лучшим советом является умеренность во всем. Этим людям стоит больше пить и меньше переедать, потому что если они едят слишком много, их покидают силы, а на смену активности приходит уныние, усталость, лень. Также Тельцам лучше как можно меньше злоупотреблять фаст-фудом, добавить в рацион ягоды.

Близнецы

Близнецы — крайне подвижные люди, поэтому астрологи советуют им фокусировать внимание на продуктах, укрепляющих кости. К таковым относятся молоко и творог с небольшим содержанием жира, все виды капусты, зелень, морепродукты.

Рак

Раки — эмоциональные и переживательные люди. Именно поэтому им стоит уделять внимание еде, которая укрепляет нервную систему. Сюда можно отнести бананы, скумбрию, помидоры, молочные продукты, орехи. Все это благотворно скажется на эмоциональной выносливости этих людей.

Лев

Для Львов первостепенную роль играет их красота. Именно поэтому им нужно добавить в рацион семечки тыквы (одна столовая ложка в день) против акне, яблоки для красивых зубов, бобы для здоровых волос. Также нужно есть больше продуктов с витамином С, чтобы замедлять процессы старения.

Дева

Девы — люди, которым категорически запрещено переедание и тяжелая пища в целом. Им подойдет вегетарианство, но если не хочется мучить себя такими диетами, можно заменить тяжелое свиное или говяжье мясо на куриное или вовсе на рыбу. Девам прекрасно подойдут овощи, фрукты, зелень. Еще им стоит ограничить потребление сильно углеводистой пищи.

Весы

Весам крайне нежелательно есть много острого и соленого. Самое главное для Весов — это напитки. Им стоит добавить в рацион зеленый чай, смузи из ягод и зелени, натуральные соки. Особенно важно это в осенний период, когда многих Весов настигает апатия перед наступлением зимы.

Скорпион

Скорпионы — это люди, которые часто копят обиды. По этой причине астрологи настоятельно рекомендуют им почаще употреблять в пищу те продукты, которые укрепляют энергетику: морковь, цитрусовые, лук и чеснок. Астрологи настоятельно советуют Скорпионам не злоупотреблять горячительными напитками. Для них они очень вредны.

Стрелец

Стрельцы — одни из самых подвижных людей в зодиакальном круге. Из-за этого им стоит как можно больше есть пищу, богатую витаминами С, В, А. Также эксперты настоятельно рекомендуют перестать пить кофе, энергетические напитки. Заменить их можно яблоками, зеленым чаем.

Козерог

Козероги — люди, которые работают на износ. Для них самую большую важность играет концентрация внимания и работа мозга. Чтобы улучшить эти показатели. Им стоит добавить в рацион темный шоколад, жирную рыбу, брокколи, яйца, чернику, семена льна. На рабочем месте лучше не переедать, но есть редко и наедаться за один раз, чтобы не тянуться за едой прямо во время рабочего процесса.

Водолей

Водолеям нужна крепкая память, ведь они часто имеют дело с большими объемами информации. Также эти люди по своей природе забывчивы, так что им нужно добавить в рацион орехи, семечки, брокколи, чечевицу. Также Водолеям нужно побольше пить, ведь с водой правильное питание быстрее дает свои плоды.

Рыбы

Рыбы обладают довольно изменчивой энергетикой. Их биополе постоянно меняется, из-за чего астрологи советуют им есть больше правильной и не тяжелой пищи. Мясо можно заменить на рыбу, сахар на фрукты, а также пореже употреблять в пищу сильно соленые продукты.