Поднята пожарная авиация: огонь в Галилее окружил католический храм

Восемь пожарных самолетов и вертолетов пытаются погасить огонь, который быстро распространяется в районе Капернаума и приближается к католическому храму.

В Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что люди, которые находились в храме, были эвакуированы. Возле церкви загорелось несколько зданий и выгорели банановые плантации, расположенные поблизости. Католический храм окружен огнем, Пожарные пытаются потушить его и для этого привлекли 8 пожарных самолетов и вертолетов.

Сообщается, что пожар начался на открытой местности из-за вспыхнувших кустов сухостоя. Контроль над пламенем до сих пор не установлен.

В настоящее время основные усилия пожарных направлены на защиту католического храма. В связи с ЧП было закрыто для движения автотранспорта Шоссе 90 в районе перекрестка Капернаум.

Командир станции Тверия, заместитель начальника штаба Борис Айзенберг, командующий тушением пожаров в этом районе, сообщил, что на помощь едут пожарные со всех станций Северного округа и Прибрежного района.

«Курсор» писал ранее, что в промзоне Арада произошел большой пожар, загорелся склад текстиля, площадь которого составляет примерно 500 квадратных метров.