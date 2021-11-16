Израильский подросток нашел уникальное издание Талмуда времен Холокоста.

Том Талмуда с пометками бывших владельцев, переживших Холокост, был найден в деревне Элазар.

Итамар Вейцман, двенадцатилетний подросток, проходил через генизу в деревне Элазар и увидел старую книгу, которую случайно выбросили. Это был том Талмуда, трактат Синедриона. Неизвестно, кто решил выбросить книгу, на первой странице которой были указаны имена предыдущих владельцев, а также свидетельство того, что издание пережило Холокост.

Об этом пишет Телеграм-канал Люди в Черном.

Семья мальчика хотела сохранить книгу для себя, но на следующий день после того, как она была опубликована в социальных сетях, им позвонили из архива «Яд ва-Шем».

Эти книги являются важным предметом исследования Холокоста. Бывшие владельцы, которые, несмотря на трудности, продолжали изучать Тору, часто использовали эти издания в качестве личных дневников. На полях и концевых листах книг могут содержаться важные свидетельства о жизни владельцев книг во время Холокоста.

Курсор также писал, что в Израиле обнаружены древние туннели рыцарей-тамплиеров. Археологи из США обнаружили в Израиле, в городе Акко, подземные туннели, которыми пользовались рыцари-тамплиеры. Они перевозили в них золота. По словам ученых, туннели были вырыты около 800 лет назад.

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