Полнолуние 12 августа навсегда изменит жизнь всех знаков Зодиака

Астролог Влад Росс рассказал, как полнолуние 12 августа изменит жизнь всех знаков Зодиака. По его словам, в этот день произойдет некая переоценка ценностей.

Об этом сообщает Главред.

«Полнолуние в Водолее намекает на то, что в ближайшие две недели стоит задуматься о переменах в жизни, о том, от чего следует избавиться, как стать свободнее и ощущать больший комфорт. Это полнолуние будет способствовать освобождению мозга от навязчивых тягостных мыслей, которые отнимают много психической энергии», — сказал Влад Росс.

Также он добавил, что в этот период многие могут решиться на расторжение брака, если отношения с партнером давно охладели. При этом он призвал не делать никаких операций и других хирургических вмешательств две недели после полнолуния.

«Это полнолуние может принести потери, но, тем не менее, оно укрепит веру и поможет понять истинные ценности – не навязанные вам кем-то, а личные. В августе будет важно искать компромисс между личными желаниями и требованиями коллектива. К такому компромиссу будет прийти не так просто, возможно, предстоит активная борьба, бунтарство, революция», — добавил эксперт.