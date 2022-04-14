Полнолуние 16 апреля принесет беды шести знакам Зодиака: их мечтам не суждено сбыться

Полнолуние в апреле 2022 года состоится в субботу, 16 апреля, — считается, что этот период способен оказать особенное влияние на дальнейшую жизнь. Но в этот раз с осуществлением желаний повезет не всем.

Апрельское полнолуние традиционно называют Розовой Луной, хотя сама Луна не меняет цвет. Это связано исключительно со временем года – ассоциацией, что во второй месяц весны начинают распускаться цветы.

Астрологи издания Voyages Chine назвали шесть знаков зодиака, на жизнь которых полнолуние окажет неблагоприятное влияние.

Считается, что это время – возможность освободиться от всего, что вас отягощает. Нужно отпустить негативные эмоции и максимально взвешенно принять решения, которые повлияют на дальнейшую жизнь.

Для земных знаков Тельцов, Девы, Козерога и водных знаков Рака, Скорпиона, Рыб апрельское полнолуние ознаменует собой неудачный период в жизни, который нужно пережить.

Тельцам нужно позаботиться о себе, своем физическом и эмоциональном благополучии, силы у них будут на исходе. Стоит избавиться от токсичных людей в окружении и не спешить заводить новые знакомства, поскольку вероятность стать жертвой обмана большая.

Начало месяца могло порадовать Дев, но им придется столкнуться с трудностями. Им нужно будет много работать, чтобы не потерять все.

Козерогам придется пережить болезненные моменты в жизни, они будут часто думать о прошлом и сравнивать его с настоящим. Уроженцам знака нужно понять, что раны, которые все еще находятся в процессе заживления, – это нормально. Главное – двигаться вперед.

Раков ждет напряженный период, они будут чувствовать себя подавленными и слабыми духом. Уроженцам знака нужно взять себя в руки и заняться делами, чтобы не усугублять ситуацию.

Скорпионам нужно позаботиться о своем здоровье и финансах, ведь и с тем, и с тем могут возникнуть серьезные проблемы. Однако есть и хорошая новость – те, кто одиноки, несмотря на все беды, могут встретить свою вторую половинку.

Рыбы будут много нервничать, но не стоит придавать много значения тому, что не касается вас лично. Нужно отбросить навязчивые мысли и быть твердыми в своих решениях. Впереди еще – трудный путь.