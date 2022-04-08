Полнолуние в апреле принесет трем знакам зодиака счастье, а трем – беду

Полнолуние 16 апреля принесет большие перемены в жизнь некоторых представителей зодиакального круга. Если одних ждут радостные новости, то других – беда.

Считается, что каждое полнолуние знаменует перемены, которые будут иметь долгосрочные последствия.

Прогноз обнародовало издание Le Journal des Femmes.

Полнолуние 16 апреля пройдет под знаком Весов – это будет период, способствующий переоценке ценностей в жизни, ко всем решениям придется подходить взвешенно и обдумывать не один раз.

Поскольку Весы являются воздушным знаком, это отличное время для переговоров, какой сферы они бы не касались.

Счастливчиками этого полнолуния будут те, кто знают, как двигаться вперед, несмотря на все трудности, – это Дева, Стрелец и Водолей.

Их ждут хорошие новости, приятные сюрпризы и время творчества, которое, возможно, заставит задуматься о смене профессии. Они увидят жизнь в ярких тонах и снова начнут мечтать, как раньше.

Беды ждут трех представителей зодиакального круга, которые особенно не любят рациональности и взвешенности, — это Овен, Лев и Рак. Проблемы будут сыпаться на них одна за другой. Жизнь заставит выйти их из зоны комфорта и пройти трудные испытания.