После новолуния 27 августа у этих знаков Зодиака начнется «черная» полоса

13:03, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что Новолуние 27 августа обернется не очень положительными событиями для двух знаков Зодиака. Речь идет о Рыбах и Весах. 

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Черная полоса будет проявляться в огромном количестве непредвиденных трат и забот. Вас будут постоянно «дергать» и что-то требовать. Могут быть поломки транспорта, бытовой техники или потребность в срочном ремонте, что повлечет за собой серьезные расходы.

Возможно, придется брать кредит или занимать деньги в долг. Плачевная ситуация будет продолжаться примерно до начала октября. Лишь тогда череда неудач начнет постепенно отступать.

Весы

Новолуние принесет проблемы со здоровьем. Возможно, вас пошлют на внеплановое обследование, где вы узнаете о не очень хороших обстоятельствах. Кто-то может узнать о том, что близкий человек серьезно болен.

Также астрологи говорят, что 27 августа у Весов есть высокий риск попасть в аварию, поэтому от поездок лучше воздержаться. Если отложить их невозможно, то важно придерживаться правил дорожного движения и быть очень внимательными.

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Автор материала:
Тали Малкина
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