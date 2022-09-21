Посол Украины о заявлениях Либермана: Шокирован таким равнодушием

Посол Украины в ответ на недавние заявления Авигдора Либермана заявил, что россия* вовлекла Украину в кровавую войну и наши граждане платят очень тяжелую цену каждый день.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.

«Я шокирован безразличием господина Либермана к преступлениям, которые пережил украинский народ от рук россиян. Спустя семь месяцев после начала войны, когда были разрушены целые города и обнаружены массовые могилы с сотнями мирных жителей, было бы немыслимо стоять в стороне и не осуждать нападающую сторону. Если вы представляете Израиль, господин Либерман, как вы настаивали в интервью, то вы должны понимать, какая существенная опасность исходит от россии. Если вы поддерживаете Израиль – вы должны сделать все, чтобы помочь остальному демократическому миру и остановить кремль. Пока не стало поздно для всех нас, — заявил посол Украины в Израиле господин Евгений Корничук , ссылаясь на недавние заявления Авигдора Либермана.

Он добавил, что шокирован безразличием господина Либермана к преступлениям, которые пережил украинский народ от рук россиян.

«Через семь месяцев после начала войны, когда были разрушены целые города и обнаружены братские могилы с сотнями мирных жителей, было бы не продумано не осудить нападающую сторону. Если вы представляете Израиль, господин Либерман, как вы настаивали на интервью, вам нужно понимать, какая существенная опасность исходит от россии. Если вы поддерживаете Израиль — вы должны сделать все, чтобы помочь остальному демократическому миру. Важно остановить кремль, пока не поздно для всех нас», — отметил он.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!