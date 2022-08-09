«Повезло, что я жив»: голливудский актер впервые рассказал о редком заболевании

Известный актер Эштон Катчер впервые рассказал о заболевании, которое чуть не лишило его способности ходить, а также слуха и зрения.

44-летний голливудский актер, звезда фильмов «Джобс» и «Эффект бабочки» Эштон Кутчер впервые рассказал о редкой болезни, которая заставила его пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Об этом сообщает издание Eonline.

Год назад поклонники актера заметили, что вместе с женой Милой Кунис они редко посещают светские мероприятия, и как оказалось, на это были веские причины. На днях Эштон Кутчер рассказал в шоу National Geographic «В дикой природе с Беаром Гриллсом: вызов» о том, что два года назад у него была диагностирована редкая форма васкулита. Это заболевание представляет собой воспаление кровеносных сосудов, часто с ишемией, некрозом и поражением внутренних органов.

По словам актера, патология едва не лишила его слуха, зрения и способности ходить и ему повезло, что он остался жив.

Эштон Кутчер отметил, что серьезные проблемы со здоровьем заставили его пересмотреть свои приоритеты и взгляды на жизнь и он стал еще больше ценить то, что имеет.

Голливудскому актеру потребовался год для реабилитации, сейчас его здоровье в порядке.

«Курсор» писал ранее, что группа под руководством актера Эштона Кутчера («Энни», «Долгий дом», «Бабник», «Личное» и другие) инвестирует в израильского производителя лабораторных мясных продуктов, напечатанных на 3D-принтере. Речь идет о стартапе MeaTech 3D Ltd.