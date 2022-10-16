Правозащитники из Betzalmo вручили по 500 шекелей двум евреям за ритуал Суккот на Храмовой горе

Два еврея, которым удалось пронести предметы для праздничного ритуала Суккот «Четырех видов» на Храмовую гору, получили по 500 шекелей каждый. Правозащитники из организации Betzalmo вручили средства.

Верующие отличились во время праздника в этом году.

Об этом 16 октября сообщает World Israel News.

Одна из особых заповедей Суккота, четыре используемых вида: лулав (пальмовая ветвь), этрог (цитрон), мирт и ива, символизирующие единство и гармонию. В Иерусалиме, в период Первого и Второго Храмов, через Святой Храм проходила большая процессия.

Организация Betzalmo , которая, среди прочего, защищает равные права евреев и других немусульман на Храмовой горе, заявила о цели. Награждение было продвижение свободы вероисповедания, особенно на горе, которая является самым священным местом иудаизма.

«Рады помочь тем, кто выполняет заповеди и помогает сохранить свободу вероисповедания на Храмовой горе», — заявили в организации.

Для правозащитников было честью вручить 500 шекелей каждому посетителю, взявшему «Четыре вида» на горе. Они надеются, что будет больше героев, которым удастся сохранить свободу вероисповедания на горе и получить приз.

Недавняя победа сторонников равноправия иерусалимский суд постановил, что приказ полиции о запрете еврейской женщине находиться на территории комплекса был незаконным. Судебная инстанция приказала выплатить ей компенсацию.

Ранее «Курсор» сообщал, что в мае группу евреев удалили с Храмовой горы после того, как они размахивали израильскими флагами. Сотрудники правоохранительных органов не объявили, какое именно правило нарушили посетители, но удаление группы произошло после того, как несколько еврейских религиозных националистов размахивали израильскими флагами на Храмовой горе.