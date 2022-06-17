Притяжение любви и богатства: как обрести счастье по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, как вы можете это исправить.

Овен

Овнам нужно усмирить свою агрессию. Нужно успокоиться и немного замедлиться. Далеко не все люди способны поддерживать их ритм жизни. Поэтому астрологи советуют чаще подстраиваться под тех, кто им нравится. В этом нет ничего зазорного. Наоборот, любому человеку будет приятно видеть, как ради него Овен чем-то жертвует.

Телец

Тельцам для начала нужно начать демонстрировать инициативу. Еще астрологи советуют в любви проявлять больше креатива, а в уже созданных отношениях постараться побороть свою ревность. Тельцы очень красивы, но если они сидят и ждут у моря погоды, любовная удача обходит их стороной.

Близнецы

Близнецы умеют привлекать любовь, но вот удерживать ее не умеют. Они постоянно общаются с другими людьми, поэтому со временем вторая половинка получает все меньше и меньше внимания и временем. Само собой, мало кому это понравится. В связи с этим астрологи отмечают повышенный уровень ревности в таких отношениях.

Рак

Раки — романтичные, добрые и любящие люди. У них есть всё для того, чтобы создать крепкую семью и очень яркие, приятные отношения. Единственная проблема этих людей — произведение первого впечатления посредством приукрашивания фактов о себе. Ракам нужно быть честными с теми, кто им нравится. В противном случае их ждет фиаско.

Лев

Львы почти всегда всё делают правильно. Они очень притягательны, а в длительных отношениях всегда ведут себя очень мудро. Единственной их проблемой является эгоизм. Думать о себе — это нормально, но Львы частенько забывают о том, что помимо них в отношениях есть еще один человек, у которого есть свое мнение и свои проблемы.

Дева

Проблема Дев, которая чаще всего становится причиной любовных неудач — неуверенность в себе. Эти люди умны, веселы и мудры, но порой крайне самокритичны. Им кажется, что они слишком стары, некрасивы. Глядя на красивых людей Девы постоянно думают «я не достоин/не достойна этого человека», хотя всё совсем иначе.

Весы

Весы — идеальные спутники и красивые люди. У них зачастую приятный характер, но есть некоторые «но». Весам стоит перестать доверять всем подряд, поскольку люди часто пользуются их добротой, манипулируя ими. Это снизит вероятность разочарований. Что касается притягательности, то тут у них все в полном порядке.

Скорпион

Скорпионы крайне ревнивы и мстительны. В любовных отношениях подобному поведению просто нет места. Если Скорпионы хотят привлечь счастье в свою жизнь, им стоит научиться прощать людей за мелкие проблемы. В противном случае отношения будут превращаться в войну уже на первых парах.

Стрелец

Стрельцы обожают самостоятельность и самодостаточность. Для того, чтобы привлечь любовь в свою жизнь, им просто нужно изменить отношение к жизни и к общению. Нужно захотеть раскрыться человеку, тогда и он тоже откроет Стрельцу свою душу. Ждать того же самого при отсутствии желания идти на контакт — как минимум, глупо.

Козерог

Козероги редко открываются людям. Это помогает им меньше разочаровываться, но найти человека, который полюбил бы их такими, почти невозможно. Астрологи советуют всем Козерогам не бояться открывать свою душу тому, в кого они влюблены. Это точно поможет им стать счастливее.

Водолей

Водолеи часто ищут в любимом человеке друга и партнера. Желательно, чтобы вторая половинка была чем-то большим, чем просто объектом вожделения. Это должен быть человек-соратник, товарищ. Водолеям нужны рядом люди, которые их понимают. В противном случае любовь быстро закончится.

Рыбы

Рыбам для того, чтобы успешно находить свою любовь, нужно просто чуть чаще прислушиваться к самим себе и к своей интуиции, а не к советам друзей и родственников. У этих людей есть странная тяга к тому, чтобы забывать о своих личных желаниях в угоду другим людям. В любви такой подход к счастью не приведет.