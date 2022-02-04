Простая задачка по математике рассорила пользователей соцсети и стала вирусной

Пользователи несколько дней ломали головы, но так и не пришли к единому мнению. В твиттере возникли споры по поводу задачки, которую её автор назвал «мемом по математике». И это при том, что автор поста сразу же назвал правильный ответ…

Пользователь под ником kj_cheetham предложил вычислить 230-220×0,5 и написать ответ. При этом сам он написал: «Вероятно, вы не поверите, но ответ 5!».

Об этом пишет internetua.

Многие начали учить автора правильному выполнению действий: ведь сначала необходимо провести умножение, а затем уже вычитание. Ответ «5» получается только в том случае, если использовать скобки.

В то же время некоторые смогли понять, что имел автор задачи, говоря о математическом меме, не глупом, а смешном. Дело в том, что обозначение «5!» показывает, что речь идёт о факториале.

В математике 5! считается, как произведение натуральных чисел от 1 до 5 или 1х2х3х4х5. В итоге мы получаем 120. Именно такой ответ и получится, если выполнить все действия в примере 230-220×0,5.

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