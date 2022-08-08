Психолог рассказал, помогает ли бег справиться с депрессией

Многие люди по разным причинам могут вогнать в себя в депрессию, но вот избавиться от нее бывает непросто. Часто можно услышать советы, что занятия бегом помогают справиться с этим состоянием, но так ли это?

Об этом рассказал психолог Андрей Заец, передает «Общественное радио».

По словам специалиста, у депрессии есть несколько составляющих и занятия спортом помогают бороться только с одной из них. У этого угнетающего состояния есть 3 «головы»: биологическая — расстройство нейромедиаторов в мозге, психологическая — неспособность отстаивать свои границы и социальная – отчужденность и одиночество.

И вот бег может помочь справиться только с биологической составляющей, потому что спорт регулирует уровень возбуждения, а при депрессии он понижен.

Психолог отметил, когда человек в депрессии, то у него отсутствует мотивация, неспособность пойти и что-то сделать. А физическая активность поднимает уровень возбуждения и тогда у человека появляется больше жизненных сил. Но это работает не со всеми людьми, поскольку 2 другие «головы» могут оказывать на состояние человека большее влияние.

«Курсор» писал ранее, что исследователи смогли выявить связь между депрессивным состоянием и работой иммунных клеток.