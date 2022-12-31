Пяти знакам Зодиака грозит серьезная опасность очень скоро: кто в списке

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых будет грозить опасность в ближайшие дни до Нового года.
Об этом пишет УНИАН.
Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют столкнуться с массой неприятностей. В основном эта опасность будут напрямую связаны с общением с людьми.
Знаки Зодиака, которым грозит опасность
В указанный период сильно подпортить настроение и даже карму могут ссоры и конфликты Овнов с близкими.
Достаточно большое количество неурядиц встретится на пути у Тельцов. Они с легкостью смогут их обходить, если будут более сговорчивыми.
Ретроградность Меркурия может столкнуть Скорпионов с токсичными личностями.
Трудности в общении гарантированы Козерогам. Ситуация может выйти из-под контроля, и тогда серьезных проблем не избежать.
Попытки завести новое знакомство могут очень сильно разочаровать под конец года Водолеев. Им сейчас лучше всего залечь на дно.