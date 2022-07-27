Раввин Шалом Коэн: Студенты, у которых есть iPhone, должны быть удалены из ешив

Раввин Шалом Коэн, глава Совета мудрецов Торы ШАС, подчеркивает «вред технологий» и то, как они вредят ученикам ешив. Также он считает, что студенты должны углубленно изучать различные трактаты Талмуда.

Перед началом нового учебного года декан ешивы «Авней Незер» раввин Замир Коэн встретился с главой Совета мудрецов Торы ШАС, деканом ешивы раввином Шаломом Коэном, который предупредил об «опасности технологий» в мире ешив.

«Молодой человек, у которого есть iPhone, должен быть удален из ешивы, так как это корень всей коррупции и вреда для всех студентов ешивы, и даже осквернение Шаббата «, — цитирует Кикар Хашаббат слова раввина Коэна.

Он добавил: «Мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы молодые люди молились утреннюю молитву в зале ешивы, в этом есть большая важность. Духовные наставники в ешивах должны зажигать сердца студентов, чтобы они молились в ешиве».

Равин Коэн также добавил, что студенты должны углубленно изучать различные трактаты Талмуда, потому что «это дает студентам базовые знания, необходимые для повседневной жизни».

Курсор ранее писал, что арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде. Студенты защищались, как могли, а затем скрылись в ближайшей синагоге после того, как на одного из них напали с помощью перцового баллончика. Была вызвана полиция, которая помогла группе покинуть город, но не смогла арестовать ни одного из нападавших.