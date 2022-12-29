Раввин Шмуэль Элиягу рассказал, планирует ли баллотироваться на пост главного раввина

У главного раввина Цфата Шмуэль Элиягу спросили, будет ли он баллотироваться на пост главного раввина Израиля.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
«Не сейчас, я этого не планирую», – ответил он.
Новость обновляется…
Раввину задали вопрос напрямую.
У главного раввина Цфата Шмуэль Элиягу спросили, будет ли он баллотироваться на пост главного раввина Израиля.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
«Не сейчас, я этого не планирую», – ответил он.
Новость обновляется…
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