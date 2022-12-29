Раввин Шмуэль Элиягу рассказал, планирует ли баллотироваться на пост главного раввина

15:55, Сегодня
Общество, Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Раввину задали вопрос напрямую.

У главного раввина Цфата Шмуэль Элиягу спросили, будет ли он баллотироваться на пост главного раввина Израиля.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Не сейчас, я этого не планирую», – ответил он.

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