Ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь трем знакам Зодиака

Астрологи рассказали, что им будет несладко в ближайшие три недели.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Девам стоит поскорее завершить все свои важные дела, чтобы 29 декабря и на протяжении трёх недель с этой даты не пришлось ничего оформлять, подписывать или покупать. Как утверждают эксперты, все важные дела, которые придется делать в цикл ретромеркурия, будут сопровождаться какими-то неприятностями.

Весы

У Весов будет потребность что-то переделывать. Например, они могут неправильно заполнить какие-то бланки, допустить ошибку в каких-то документах, ошибиться в номере счета при проведении оплаты.

Даже если пытаться концентрироваться на деталях, от действия ретромеркурия вряд ли получится спрятаться.

Водолей

Водолеев ждут неприятные вести от родственников. Им могут позвонить родные, которые сообщат о проблемах в семье. Могут быть новости о разрушении родительского дома, информация о гибели кого-то из близких.

Звёзды говорят, что плохих новостей следует ждать в период с 9 по 19 января.