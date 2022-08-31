Российские солдаты массово жалуются родным, что им не платят «боевые» — перехват разговора

Военный рф*, который находится на Херсонщине, пожаловался родителям, что им не платят «боевые» и по документам они «находятся» на территории россии. Украинские военные перехватили этот разговор ив ыложили в сеть.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

«Мы все по документам находимся в россии. Наши 10 тысяч солдат находятся в россии, а на самом деле мы здесь», — говорит захватчик.

Он советует, чтобы матери собирались и писали жалобу путину по этому вопросу. Кроме того, захватчик сообщает, что их база уничтожена, он едва успел выбежать. Военный говорит, что хочет проситься в отпуск и бежать из армии.

ГУР установило личность военнослужащего рф (11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада), который общался с родственниками и близкими, находясь в с. Белая Криница Херсонской области.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!