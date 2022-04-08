Российские военные массово готовят предсмертные просьбы своим близким — СБУ

Российские военные, которые уже поняли, что встречать в Украине их будут огнем, а не цветами, открыто говорят, что боятся воевать с ВСУ и готовят предсмертные просьбы своим близким.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме.

Украинские силовики опубликовали перехваченный разговор российского военного с супругой, в котором тот называет своим последним желанием, чтобы его сын не попал на службу в армию российской федерации.

Во время разговора солдат расспрашивает жену как ведет себя их сын и просит сделать все, чтобы их ребенок никогда не пошел в российскую армию.

Как отмечают в спецслужбе, россиянин заявляет, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Он понимает, что их просто “положат” и говорит: “У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все…”.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.