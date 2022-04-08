Российские войска отлавливают мужчин на улицах оккупированного Донбасса и отправляют в «армию»

Людей продолжают ловить на улицах, чтобы отправить на передовую. Их фактически используют как пушечное мясо — правоохранители во всем мире возмущены, а в рф продолжают все отрицать.

Армия рф*, которая казалась не готова выполнять задачи в Украине и несет большие потери, намеревается пополнить свои ряды с помощью новобранцев из самопровозглашенных республик. А, поскольку воевать против украинской армии они боятся и не хотят, молодых людей мобилизируют насильно.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По их данным, людей продолжают ловить на улицах, чтобы отправить на передовую.

В СБУ продемонстрировали видео с пленным из Макеевки. Он рассказывает, что его «забрали по мобилизации с улицы». «А уже в конце марта снабдили автоматом и 4 магазинами с патронами, посадили в БМП вместе с другими «новобранцами» и повезли на передовую.

Пленный рассказал, что их подбили еще по дороге, и уцелевший оккупант надеялся, что тех, кто выжил, отправят подальше от фронта, но раненых просто пересадили в другое БМП и повезли дальше, ибо у них было одно назначение – быть расходным материалом.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева. Российских военных удалось выбить из многих населенных пунктов Киевской области. И вот в сети показали кадры террора, который устроили путинские войска на территории Украины.