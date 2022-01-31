Рост числа случаев COVID-19 на Олимпийских играх в Пекине ставит под угрозу стратегию Китая по борьбе с корона

Китайские меры «нулевой терпимости» к пандемии включают изоляцию всех, кто связан с Зимними играми, которые начинаются 4 февраля, от населения в целом.

Показатели COVID-19 на Олимпийских играх в Пекине продолжают расти: в субботу среди спортсменов и персонала, связанного с Олимпийскими играми, было выявлено 34 новых случая, а общее количество подтвержденных положительных случаев составило 139.

Об этом сообщает newsweek.com.

Китайские меры «нулевой терпимости» к пандемии включают изоляцию всех, кто связан с Зимними играми, которые начинаются 4 февраля, от населения в целом. Страна отменила почти все международные рейсы, а спортсмены-олимпийцы и другие лица вынуждены лететь прямо в Пекин чартерными рейсами. Оказавшись там, их передвижения ограничены, и им запрещен любой контакт с общественностью.

Они останутся в пузыре, известном как «замкнутый цикл», который позволяет им перемещаться между назначенными местами проживания и олимпийскими объектами на транспорте, контролируемом Олимпийским комитетом Пекина. Но им запрещено свободно передвигаться по Пекину в рамках усилий по прекращению распространения инфекций, поскольку случаи заражения высококонтагиозным вариантом Омикрон растут по всему миру.

Китай полностью вакцинировал почти 90 процентов своего населения, но остается одной из немногих стран, все еще придерживающихся политики нулевого уровня COVID. Ожидается, что подход нетерпимости продлится в течение всего года, поскольку весной и летом в Пекине проходят зимние Олимпийские игры, а также ряд других спортивных мероприятий. По мере приближения начала Игр количество прибывающих и людей в пузыре замкнутого цикла с положительным результатом на COVID-19 продолжает расти.

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