С 1 ноября у этих знаков Зодиака начинается «белая полоса» — астрологи

Начало нового месяца — это всегда какой-то белый лист, на котором можно рисовать свои события. Однако не всегда человек сам распоряжается своей судьбой — часто за него решают звезды. Рассказываем, кому с 1 ноября звезды и планеты пророчат светлое будущее.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Это первый знак, который астрологи называют в списке счастливчиков ноября. Как утверждают эксперты, у этих людей будут контрастные события: раньше у них долгое время были какие-то разочарования и выяснения, а сейчас будут положительные новости, новые контакты, знакомства, примирение с тем, с кем давно ссорился.

Примечательно, что хороший виток у Близнецов будет и в финансовой сфере — их ждет какой-то новый этап, премии, повышения по работе, расширение бизнеса.

Лев

Радостные новости звезды пророчат Львам в плане личной жизни. Здесь могут быть романтические свидания, начало отношений, предложение руки и сердца, свадьба, роспись, венчание, пополнение в семье, новость о беременности, новость о том, что у человека есть какие-то родственники, о которых тот не знал.

Водолей

Астрологи говорят, что у уроженцев этого знака будут какие-то моменты, связанные с публичностью. Они обязательно будут нести положительный окрас. Это может быть какое-то выступление на мероприятии или принятие участия в важном ивенте. Также это может быть ваш личный праздник, на который вы пригласите множество друзей.