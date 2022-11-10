С 2023 года у этих знаков Зодиака начнется «белая полоса»

Астрологи составили прогноз на 2023 год и выделили топ-3 знака, представители которых смогут ощутить настоящее счастье. Это коснется Близнецов, Львов и Скорпионов.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Для них счастье — это гармония между семейными ценностями и карьерным развитием. Когда по всем фронтам все гладко и устойчиво, у представителей этого знака Зодиака есть внутреннее спокойствие, стремление к действиям и развитию. Именно этого и следует ждать в предстоящем году. Особых «скачков» в карьере или личной жизни не будет, однако стабильность и уверенность в завтрашнем дне — то, чего Близнецам так не хватает в 2022.

Лев

У этих людей в следующем году будет настоящее счастье в плане семьи. Одинокие Львы наконец найдут себе пару, с которой постоят длительные и крепкие отношения. Те Львы, у которых уже есть отношения, смогут выйти замуж и даже задуматься о пополнении семьи. Тепло домашнего очага будет согревать их, придавать сил, уверенность, мотивировать становиться лучше и развиваться.

Скорпион

Счастье для них — это взлеты по карьерной лестнице. В 2023 году их будет минимум три. Первый серьезный успех они почувствуют уже в январе. Затем в мае будут какие-то новости о новых проектах или новой важной должности. Еще одним переломным месяцем станет сентябрь, когда Скорпионы начнут больше зарабатывать и выведут качество своей жизни на новый уровень. Во всех деловых вопросах им будет сопутствовать удача.