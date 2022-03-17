С годами только расцветают: женские знаки зодиака, которым зрелость к лицу

Эти женщины со временем не только не теряют своего очарования, но и становятся более женственными и привлекательными.

Астрологи рассказали о представительницах гороскопа, которые с годами не увядают, а только расцветают.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Третье место — Лев

Представительницы знака с детства наделены тонким вкусом, ценят стиль и умеют выбирать идеальную для себя одежду. К тому же Львицы не жалеют сил и денег на уход за собой, умеют получать удовольствие и следят за здоровьем. После тридцати лет их образ обретает шик и законченность.

Второе место — Рак

Эти женщины наделены обаянием и годы не стирают его, а наоборот, проявляют. Все что они делают — наполнено красотой и гармонией. В молодости им не хватает уверенности в себе и они стараются быть такими, как все, но с возрастом эти женщины раскрывают свою энергетику и становятся неотразимыми.

Первое место — Водолей

Эти девушки используют весь арсенал женской привлекательности, они всегда в авангарде моды, новых технологий ухода за собой, спортивных направлений. Они всегда выглядят стильно, хотя в юности окружающие не всегда могут оценить их эксперименты. Однако с возрастом их вкус становится безупречным.