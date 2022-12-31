С Новым годом, дорогие друзья!

Дорогие наши читатели, любимые наши друзья!

Заканчивается еще один год, который был для многих очень непростым. Каждый из наших читателей, среди которых есть жители разных стран, сталкивался с собственными, ежедневными вызовами. Но были и вызовы общие — это, прежде всего, терроризм, который в 2022 году обрел новые формы. Народу Израиля не понаслышке известно, что такое война, что такое терроризм и что такое враг, который не имеет принципов. А потому Израиль не остался в стороне, когда с террором столкнулись наши друзья из Украины.

Любі українці! В этом году вам отдельные самые искренние пожелания от всего мира! Народ Израиля знает какова цена свободы и сколько испытаний порой нужно пройти, чтобы ее отстоять. Защищать свою страну, свои границы, свои принципы для нас привычно. Теперь это стало привычным и для украинцев. И потому мы всей душей болеем за вашу страну и стараемся оказывать любую помощь, на какую способны. Держитесь и никогда, никогда, никогда не опускайте руки!

Дорогой наш народ Израиля! Из года в год как перед нашим, так и перед всемирным Новым годом мы желаем всем нам, прежде всего, мира, добра и справедливости. Мы продолжаем строить наш с вами Израиль, на который может равняться весь мир. Давайте и мы никогда не будем опускать руки, ведь все самое лучшее, как известно еще впереди. Пусть всегда в ваших домах царит благополучие и любовь, пусть приумножается достаток, пусть расцветает наше государство и растет гордость за него!

Редакция «Курсора» искренне желает вам счастливого Нового года и крепкого здоровья в 2023-м!

С Новым годом!

Ам Исраэль хай! Слава Украине!