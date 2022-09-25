С новым годом, дорогие друзья! Шана Това ве Метука!

Дорогие читатели!

Редакция ИА «Курсор» от всей души поздравляет вас с наступающим 5783 годом! Пусть все проблемы и неудачи останутся в старом году, а в новом вас ждут только радостные и счастливые дни. Пусть ваши сердца наполнит любовь и добро!

Желаем, чтобы каждый день нового года был ярким и светлым для всех нас. Пусть Господь хранит ваши семьи от бед, дарит счастье и гармонию, улыбки и тепло! Давайте помолимся за Израиль и мир на его земле, а также за мир на всей нашей планете, давайте вместе помолимся за прекращение войны в Украине.

Пусть добро одержит верх над злом, а свет победит тьму!

Хаг Рош ха-Шана самеах, Шана Това ве Метука!

Добра и благополучия вам! Будьте счастливы!