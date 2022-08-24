С видом на море: в Тель-Авиве открыли новый приют для бездомных

Новый приют в Тель-Авиве предлагает ночлег, питание, а также медицинскую помощь для 144 бездомных жителей города.

Муниципалитет Тель-Авива открыл новый приют для бездомных жителей самого дорогого города, в котором почти 150 человек могут поспать, принять душ, поесть, получить консультации и медицинскую помощь.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Новый приют «Гагон» назван в честь покойного раввина Йехиэля Экштейна, основателя Международного братства христиан и евреев.

Муниципалитет работал с израильской благотворительной организацией La’sova, которая управляет несколькими приютами для бездомных по всему городу, чтобы этим летом вновь открыть здание в качестве центра для бездомных.

Здание стоимостью 36 миллионов шекелей (11 миллионов долларов) построено по проекту тель-авивского архитектора Йоава Мессера и находится на улице Элизабет Бергнер, недалеко от знаменитой Часовой башни в Яффо, с видом на Средиземное море.

По данным муниципалитета, центр занимает три этажа и включает в себя 19 спален, в которых могут разместиться до 144 жильцов — на данный момент только мужчины. Приняты меры для размещения людей с ограниченными возможностями.

Людям, проживающим в приюте, выдаются постельные принадлежности, полотенце и шкафчик для вещей. Они имеют общие душевые и ванные комнаты и имеют доступ к прачечной, кухне и столовой, а также к общим помещениям, где жильцы могут играть в настольные игры или карты, читать книги или просматривать Интернет, наслаждаясь видом Средиземного моря.

Приют работает только с 15:00 до 9:00 утра следующего дня.

«Курсор» писал ранее, что ряд израильских организаций открыли приют на границе Украины и Польши для оказания помощи женщинам, убежавшим из Украины из-за войны.