С января жизнь этих знаков Зодиака резко переменится: кто в списке счастливчиков

Астрологи назвали главных счастливчиков в январе 2023 года.
Об этом сообщает Sante Plus.
Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря и это придаст смелости и инициативности многим представителям зодиакального созвездия. А тандем Меркурия в Козероге вернет многих на правильный путь и повысит эффективность.
Уран будет ретроградным в Тельце до 22 января — это обещает долгосрочные позитивные изменения в личном и профессиональном плане. Венера побудит многих сделать шаг назад и исправить свои прошлые ошибки.
Овен
С первых дней января у Овнов начнется период серьезных перемен. Есть все шансы воплотить в жизнь самые заветные мечты, особенно те, которые касаются дел сердечных.
Не исключено небольшое путешествие или выгодные инвестиции. Удачными станут познания нового, учеба, стремление к открытиям и готовность к приключениям.
В карьере наметится продвижение вперед, а с коллегами и партнерами установятся крепкие и понятные отношения.
Отношения с близким человеком станут крепче, а в семейной жизни воцарится гармония. Добиться своих целей помогут уверенность в собственные силы, навыки и потенциал.
Близнецы
После довольно напряженного декабря жизнь Близнецов сменится на более расслабленную атмосферу. Когда Меркурий пройдет через Козерога, амбиции снова будут на высоте, а отношения начнут развиваться.
Звезды подарят в январе вдохновение, фантазию и новые возможности для преодоления финансовых трудностей. Если у вас много долгов или низкооплачиваемая работа — доверьтесь звездам, они сделают все, чтобы вам помочь.
Уран в знаке Тельца приведет вас к неожиданному карьерному пути, а Юпитер в Овне позволит достичь своих целей. Есть большой шанс встретить надежного партнера, и вы обретете личное счастье.
Астрологи рекомендуют проявить смирение, обдумывать свои решения и действовать со всей мудростью.
Лев
Праздничные дни будут для вас радостными и оживленными и с первых дней января проблемы, которые могут вызвать беспокойство, исчезнут из вашей жизни. Если вы до сих пор одиноки, то осмотритесь вокруг — ваше счастье находится где-то совсем рядом. Возможно, в вас влюблен коллега или друг из общей компании.
Если вас пригласят на вечеринку или мероприятие — не отказывайтесь. Новые знакомства в таких местах будут очень для вас важны и есть шанс влюбиться. Любовь совсем скоро постучится в ваши двери и вам остается лишь встретить ее с распростертыми объятиями.