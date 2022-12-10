С января жизнь этих знаков Зодиака резко переменится: кто в списке счастливчиков

Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря и это придаст смелости и инициативности многим представителям зодиакального созвездия. А тандем Меркурия в Козероге вернет многих на правильный путь и повысит эффективность.

Уран будет ретроградным в Тельце до 22 января — это обещает долгосрочные позитивные изменения в личном и профессиональном плане. Венера побудит многих сделать шаг назад и исправить свои прошлые ошибки.

Овен

С первых дней января у Овнов начнется период серьезных перемен. Есть все шансы воплотить в жизнь самые заветные мечты, особенно те, которые касаются дел сердечных.

Не исключено небольшое путешествие или выгодные инвестиции. Удачными станут познания нового, учеба, стремление к открытиям и готовность к приключениям.

В карьере наметится продвижение вперед, а с коллегами и партнерами установятся крепкие и понятные отношения.

Отношения с близким человеком станут крепче, а в семейной жизни воцарится гармония. Добиться своих целей помогут уверенность в собственные силы, навыки и потенциал.

Близнецы

После довольно напряженного декабря жизнь Близнецов сменится на более расслабленную атмосферу. Когда Меркурий пройдет через Козерога, амбиции снова будут на высоте, а отношения начнут развиваться.

Звезды подарят в январе вдохновение, фантазию и новые возможности для преодоления финансовых трудностей. Если у вас много долгов или низкооплачиваемая работа — доверьтесь звездам, они сделают все, чтобы вам помочь.

Уран в знаке Тельца приведет вас к неожиданному карьерному пути, а Юпитер в Овне позволит достичь своих целей. Есть большой шанс встретить надежного партнера, и вы обретете личное счастье.

Астрологи рекомендуют проявить смирение, обдумывать свои решения и действовать со всей мудростью.

Лев

Праздничные дни будут для вас радостными и оживленными и с первых дней января проблемы, которые могут вызвать беспокойство, исчезнут из вашей жизни. Если вы до сих пор одиноки, то осмотритесь вокруг — ваше счастье находится где-то совсем рядом. Возможно, в вас влюблен коллега или друг из общей компании.

Если вас пригласят на вечеринку или мероприятие — не отказывайтесь. Новые знакомства в таких местах будут очень для вас важны и есть шанс влюбиться. Любовь совсем скоро постучится в ваши двери и вам остается лишь встретить ее с распростертыми объятиями.