Самые опасные дни 2023 года: ничего не планируйте и не заводите знакомств

Прежде чем приступить к перечислению самых опасных дней, советуем вам помнить о том, что опасность рождается в первую очередь в нашем собственном сознании. Старайтесь оставаться оптимистично настроенными, чтобы даже самый трудный день стал более стабильным.

Пятницы 13

В 2023 году будет две пятницы 13 — в январе и октябре. Все люди от мала до велика знают, что в пятницу 13 нас может поджидать множество опасностей и проблем. Эксперты в области эзотерики настоятельно не рекомендуют в эти дни не гадать, не проводить никаких ритуалов и не желать никому зла. Также желательно избегать ссор, особенно с незнакомыми и отрицательно настроенными личностями. В такие дни велика вероятность сглаза и наведения порчи.

Суперлуния в 2023 году

Всего в 2023 году будет три суперлуния:

3 июля; 1 августа; 31 августа.

Суперлунием называют особое положение Луны, при котором она находится в полной фазе, а также максимально сильно приближена к Земле. Опасными будут только первые два суперлуния — 3 июля и 1 августа.

Затмения в 2023 году

В этом году будет четыре затмения — два лунных и два солнечных:

20 апреля; 5 мая; 14 октября; 28 октября.

Каждое из них окажется опасным, но в разной степени. 5 мая — день зеркальной даты, поэтому данный день можно вычеркнуть из списка однозначно опасных.

Отрицательные переходы планет в 2023 году

Меркурий будет чувствовать себя плохо: 2 марта при переходе в Рыбы, 27 июня при переходе в Знак Рака, 22 октября в день начала транзита через Знак Скорпиона.

Венера лишит нас удачи 20 февраля при переходе в Знак Овна. Также ей будет не комфортно 5 июня под воздействием Льва, 9 октября при начале транзита через Деву. Еще стоит отметить 29 декабря — день перехода планеты любви в Стрельца.

Марс 25 марта войдет в негативный для него Знак Рака. Это плохо отразится на нашей мотивации. 27 августа красная планета перейдет в Весы, чем тоже зарядит нас негативом.

Дни начала ретроградного движения планет

Меркурий начнет ретроградное движение 21 апреля, 23 августа и 13 декабря.

Венера будет начинать ретро-движение единожды — 23 июля.

Юпитер начнет двигаться в обратном направлении 4 сентября, но этот день нельзя считать опасным из-за того, что 4 сентября Венера, наоборот, перестанет двигаться в ретро-фазе. Силы уравняются, но лучше быть осторожнее.

17 июня Сатурн развернется и отправится в обратное путешествие.

Уран сделает то же самое 29 августа.

Ретроградность Нептуна начнется 30 июня.

Самая дальняя планета Плутон начнет ретро-фазу 1 мая.

Ретроградность дальних планет не так опасна, как ретроградность Венеры, Меркурия и Марса, но это не значит, что в такие дни не стоит проявлять осторожность.