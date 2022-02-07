Самые плохие друзья по гороскопу: топ-4 знака Зодиака

С кем не стоит заводить дружбу и на кого уж точно не стоит рассчитывать в беде. Они могут клясться в том, что сохранят ваш секрет, но тут же его расскажут. Либо подведут в самый ответственный момент. А может даже будут воевать с вами за любимого человека.

Астрологи назвали худших друзей по знаку Зодиака.

Об этом пишет Вести-UA.net

Рак

Рак будет говорить вам комплименты, даже если делаете что-то неправильное, чтобы всегда быть в ваших глазах хорошим другом. Однако он же будет критиковать вас перед другими и даже портить репутацию. Так как Рак очень чувствителен и редко действует прямолинейно, он часто пытается найти обходные пути, чтобы отплатить человеку за обиду.

Рыбы

Рыбы любят жить в своем воображаемом мире и сочинять истории о других. Если вы случайно стали предметом их небылиц, то точно прославитесь. Они способны так сильно приврать, что ваша честь будет навсегда испорчена.

Весы

Весам жизненно важно нравиться всем, и они никогда не признаются, что их кто-то раздражает. Постоянные колебания Весов приводят к тому, что они могут говорить совершенно разные вещи разным людям. По этой причине многие могут считать их фальшивыми друзьями.

Близнецы

Желание быть хорошими в глазах каждого Близнецов заставляет их прогибаться под любые обстоятельства. Они могут клясться в том, что сохранят ваш секрет, но тут же его расскажут. Именно поэтому люди редко им доверяют.

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