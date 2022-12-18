Счастливой Хануки, дорогие друзья!

Редакция «Курсора» присоединяется к многочисленным поздравлениям и от всей души желает вам мира, добра и веры в чудеса.

Сегодня вечером, 18 декабря, во всем мире начинается празднование одного из главных еврейских праздников. Ханука — это, прежде всего, праздник веры и напоминание о великом чуде. Около 22 веков назад наши предки стали его свидетелями в Иерусалимском Храме, где оливкового масла из единственного кошерного «однодневного» кувшина, который нашли освободители Храма, хватило на восемь дней (минимальный срок изготовления новой порции).

Праздник, установленный в память об освящении Храма и возобновлении храмовой службы Маккавеями еще во втором веке до нашей эры, и по сей занимает особое место в наших сердцах. Сегодня, как и все эти столетия, Ханука символизирует победу света над тьмой, добра над злом, надежды над отчаянием.

Каждый год Ханука напоминает нам о необходимости верить в чудо и добро. Так пускай же никто и никогда ни на секунду не теряет этой веры. Пускай еще ярче горит пламя ханукальных свечей!

Редакция сайта «Курсор» желает счастливой Хануки всем израильтянам! Да будет свет в вашей душе и вашем доме!