Счастью этих знаков Зодиака в 2023 году будут завидовать все — астролог

В этот список попали только четыре знака Зодиака.

Астролог Наталья Власенко рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023 году. Они будут самыми счастливыми, чем вызовут зависть у окружающих.

Об этом пишет УНИАН.

По словам астролога, год Черного Водяного Кролика подарит невероятное счастье Овнам, Тельцам, Львам и Стрельцам.

Кто-то из них уже совсем скоро может узнать о долгожданном пополнении в семье. А кому-то очень повезет в финансовом плане и вообще в любых рабочих проектах.

«Овны и Тельцы расширят свои возможности, удача будет рядом с ними весь год. У них могут быть беременности, кто планирует или просто пополнение. Львы могут больше путешествовать, учиться. Стрельцы влюблятся, родят деток, создадут перспективные проекты», — добавила Власенко.

Она отметила, что 2023 год будет удачным и для переезда для некоторых знаков Зодиака, среди которых Водолей, Рыбы, Телец и Стрелец.