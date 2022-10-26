Штормить будет до конца октября: названы даты сильных магнитных бурь

В ближайшие дни ожидается неспокойная геомагнитная обстановка и возможны сильные магнитные бури.

По данным портала Meteoagent, сильная магнитная буря накроет Землю уже в среду, 26 октября.

В четверг и пятницу геомагнитная обстановка спокойной не будет, но буря немного утихнет. А в воскресенье, 30 октября, стоит ожидать новой сильной магнитной бури.

Эксперты напоминают, что в некоторых случаях сильные магнитные бури могут влиять на работу различных систем — связь, электрика. Многие люди, особенно метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, могут почувствовать недомогание.

В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика — вовремя ложиться спать и спать не менее 7-9 часов в сутки. Важно полноценно питаться — добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи, а также от алкоголя. Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.

В дни магнитных бурь, а также пару дней до и после них збегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения. Помогает контрастный душ по утрам, длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна. Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.