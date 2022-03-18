Сколько будет длиться война в Украине: астролог рассказала, чего ждать

Астролог составила детальный прогноз для Украины и назвала даты обострения война в Украине.

Астролог и экстрасенс Анна Ефремова рассказала, что для рф* и Украины 18 марта будет переломным днем.

Об этом отмечает астролог в Telegram.

18-го марта произойдет полнолуние в Деве. Это невероятный взрыв энергии.

«У Украины там находится ее натальный Марс. До 20 марта может быть очень сильное обострение конфликта. Беру всегда пару дней до и после. Так как было замечено, что энергии начинают работать раньше и после тревожной даты еще какое -то время», — добавила астролог.

«Непредсказуемо могут повернуться события и сложиться обстоятельства. Апрель должен дать нам передышку», — добавила она.

По словам астролога, боевые действия будут в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!