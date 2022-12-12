Сколько воды нужно пить во время еды: врач поставил точку в споре

Вода оздоравливает организм и выводит токсины, помогает пищеварению и ускоряет метаболизм. Важно знать, как правильно пить воду и когда, чтобы получить наибольшую пользу для организма.

Об этом рассказал семейный врач и инфекционист Виктор Петров в Instagram.

По словам врача, вода во время еды не представляет никакой угрозы для людей, у которых нет вздутия живота, изжоги и тяжести в желудке. Во время еды можно выпивать до двух стаканов воды.

Однако люди, которые после приема пищи испытывают отрыжку, тяжесть в желудке, изжогу и вздутие живота, имеют не здоровый желудочно-кишечный тракт. Для таких людей максимальная норма воды составляет 40 мл.

Врач говорит, что вода способствует более быстрому продвижению пищи из желудка в кишечник без достаточного ее переваривания.Также специалист рассказал, что распространенным мифом является то, что вода разбавляет желудочный сок. Вода не изменяет показатель рН желудочного сока. Но, заверил он,оляную кислоту очень тяжело разбавить. Она будет секретироваться постоянно в том количестве, которое необходимо для осуществления функции пищеварения.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.