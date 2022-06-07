Скончалась бельгийка, спасшая 300 еврейских детей во время Холокоста

В 1989 году Андре Геулен-Херсковичи была удостоена звания Праведника народов мира — чести, присуждаемой неевреям, которые рисковали своей жизнью во время Холокоста, спасая евреев от смерти.

Андре Гелен-Херсковичи, скончавшаяся в Икселе, Бельгия, в возрасте 100 лет, была членом бельгийского Сопротивления во время Второй мировой войны и спасла более 300 еврейских детей во время Холокоста.

Об этом сообщает Jewish News.

В 2007 году на церемонии в Яд ва-Шем в Иерусалиме ей было присвоено почетное израильское гражданство.

Тогда она сказала: «То, что я сделала, было просто моим долгом. Неповиновение законам того времени было обычным делом».

Узнав о судьбе евреев, захваченных нацистами, она помогла своему другу-еврею из Бельгийского комитета защиты евреев спрятать еврейских детей в школе.

Геулен-Херсковичи предупредила еврейских учеников, чтобы они не возвращались в школу, и тайно предоставила им фальшивые удостоверения личности и контрабандой отправляла их в убежища в христианских домах и монастырях, регулярно возвращаясь, чтобы проверить их благополучие.

Она вела закодированные записи первоначального имени каждого ребенка и их мест убежища, чтобы те, у кого еще остались семьи, могли воссоединиться с ними после войны. Она не сообщала родителям, куда отправляет детей. Большинство взрослых были убиты во время Холокоста.

Геулен-Херсковичи сказала: «Я до сих пор плачу, когда думаю о тех временах, когда мне приходилось забирать детей у их родителей, особенно детей в возрасте 2-3 лет, не имея возможности сказать родителям, куда я забирала их детей».

С весны 1943 года по осень 1944 года Геулен-Херсковичи сопроводила более 300 еврейских детей в безопасное место.

Посол Израиля в Бельгии Эммануэль Нахшон сказал: «Она была настоящим героем человечества, и мы навсегда сохраним память о ней. Она была удивительной и замечательной женщиной, которая спасла многих евреев во время Второй мировой войны».