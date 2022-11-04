Составлен список продуктов, которые больше всего вредят сердцу

Испанский фонд сердца (FEC) предупреждает, что качественное питание может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 30%, а вероятность рецидива – до 70%.
Об этом сообщает lavanguardia.com.
Обязательно ознакомьтесь со списком продуктов, которых следует избегать.
Колбаса считается одним из главных врагов сердца, поэтому ее нужно исключить или хотя бы уменьшить потребление. К примеру, в испанской колбасе Собрасада содержится 67,5 % жира, из которых 24 % – насыщенные жиры. Если учесть, что более 20 г жира на 100 г уже считается высоким количеством, она намного превысила этот показатель. Необходимо помнить, что нужно избегать как насыщенных, так и трансжиров, а также избытка натрия, свойственного колбасам.
Бекон является вторым продуктом, который не следует употреблять, чтобы сохранить здоровое сердце. Он содержит 57,7% общего жира и 21,2% насыщенных жиров. Еще одной дополнительной проблемой, которую представляют жирные продукты, является то, что они очень вкусные, поэтому трудно съедать умеренную порцию. Несмотря на то, что уровень холестерина в крови имеет четкий генетический компонент, его можно контролировать при правильном питании.
Суп быстрого приготовления содержит рафинированный сахар в виде крахмала или мальтодекстрина, в дополнение к избытку соли, которая может достигать 2 г на порцию. Если добавить к этому еще то, что в его составе могут быть пальмовые жиры, будет катастрофическая комбинация. К этой же группе относятся и бульонные кубики для приготовления пищи.
Картофельные чипсы с добавками являются особо опасными, поэтому следует внимательно следить за этикетками. Те, в которых добавлен сыр, соль или соус для барбекю, обычно имеют до 30 г жира и 2 г натрия. Если также принять во внимание, что они являются вызывающими привыкание продуктами, очень трудно потреблять рекомендуемое количество 30 г.
Энергетические напитки имеют в своем составе много сахара, а ожирение сопряжено с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.