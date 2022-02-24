Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России

Совет Европейского союза согласовал дополнительные санкции против России за начало полномасштабной войны против Украины.

В частности, санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки.

«Совет безотлагательно примет предложения, подготовленные Комиссией и Высоким представителем», — говорится в сообщении.

В то же время ЕС осуждает неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.

«Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и человеческие жертвы, к которым он приведет. Она будет привлечена к ответственности за свои действия», — говорится в сообщении.

ЕС потребовал, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.