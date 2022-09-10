Совсем скоро в жизни трех знаков Зодиака наступит «белая полоса»

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже совсем скоро получат то, о чем мечтали. Их жизнь начнет постепенно налаживаться, а проблемы отойдут на второй план.

Представителей трех знаков ждет череда приятных событий.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

В жизнь Близнецов ворвется удача, радость и счастье. Вы сможете забыть обо всех неприятностях, которые случались с вами последнее время. Эксперты утверждают, что осень будет самым благоприятным периодом, чтобы выйти на новый уровень как в работе, так и в личной жизни. Ничего не бойтесь и смело двигайтесь вперед!

Весы

Весы наконец смогут принять решение, на которое долго не решались. От этого решения будет зависеть ваше будущее. В первую очередь вы должныы руководствоваться своими желаниями и стремлениями. Не думайте о том, кто и что о вас скажет. Вы уникальны по своей природе, и жить вы должны так, как сами того хотите.

Стрелец

Огенным Стрельцам повезет на любовном поприще. Если последнее время у вас были какие-то недопонимания со второй половинкой, то осенью вам удастся решить все проблемы. Поговорите по душам, станьте ближе друг другу, и тогда у вас появится шанс на прекрасное будущее с любимым человеком.