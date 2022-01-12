Сплошные неудачи: для каких знаков зодиака 2022 год станет тяжелым

Какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в новом 2022 году, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра

В 2022 году Черный Водяной Тигр придет на смену Белому Металлическому Быку. Смелый и энергичный символ будет требовать от знаков зодиака отдачи и упорства, но некоторым представителям пантеона окажется сложнее, чем другим, пишет Спутник.

Дело в том, что Черный Водяной Тигр полон непредсказуемости, мятежности, упрямства и даже эгоизма. Поэтому если разозлить такого мощного символа года, то беды не миновать.

Гороскоп 2022: Ракам придется потрудиться

Новый 2022 год Ракам следует начать с успокоения нервов и охладить пыл.

От принятых решений будет зависеть бизнес и карьера знака зодиака. Для достижения поставленных целей Ракам предстоит много трудиться, но уже в конце года Водяной Тигр с лихвой наградит за старания.

Сложности у Раков возникнут и в личной жизни. Причиной станет загруженность знака зодиака на работе.

Гороскоп 2022: Львов накроет работа

Трудным 2022 год Водяного Тигра окажется для Львов, поскольку на них свалится много работы.

Гороскоп советует знаку зодиака не браться за все дела сразу, а выполнять поочередно.

В семейной жизни весь период Львов ждут склоки и ссоры, если знак зодиака не уймет свое высокомерие.

Кроме того, не исключены финансовые потери и проблемы с погашением долгов в год Водяного Тигра.

Гороскоп 2022: Удача отвернется от Весов

В 2022 -м Весов ждут проблемы и несчастья практически на каждом шагу.

Так, на профессиональном поприще высока вероятность конфликтов с коллегами и начальством.

В год Водяного Тигра знаку зодиака категорически запрещается заниматься развитием собственного бизнеса, иначе все прогорит.

Проблемы гороскоп предсказывает и в личной жизни. Любимый человек окажется не тем, за кого себя выдает. А отношения с родственниками испортятся до 2023-го из-за принципиальности Весов.

Гороскоп 2022: Год-испытание для Дев

Весь год Водяной Тигр будет испытывать Дев на прочность.

В 2022-м знак зодиака столкнется больше с падениями, чем со взлетами. Такая ситуация будет расстраивать Дев до бесконечности.

Гороскоп советует знаку зодиака не открывать новый бизнес и не вкладывать средства в проекты, даже если они кажутся успешными.

Спасти от уныния помогут близкие люди, к которым всегда можно обратиться за советом в затруднительном положении.

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