Сравним с ядерной бомбой: опасный астероид приближается к Земле

Астероид Апофис подлетит к Земле на максимально близкое расстояние через семь лет, заявили ученые.

К Земле летит опаснейший астероид Апофис диаметром 400 метром и весом около 30 тонн. На максимальном расстоянии от нашей планеты он окажется в апреле 2029 года.

Энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году. Об этом заявили в министерстве по чрезвычайным ситуациям России, сообщает РИА Новости.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Какова вероятность столкновения астероида с Землей, эксперты не уточняют.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

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